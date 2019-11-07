شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة احتفال الإذاعات والتليفزيون بذكرى المولد النبوي الشريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت قطاعات الوطنية للاعلام خريطة برامجية للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث يتم تطويع العديد من البرامج وتخصيص فترات مفتوحة لعرض السيرة النبوية العطرة لنبي الرحمة محمد صل الله عليه وسلم والدروس المستفادة منها.

وجاءت الخريطة كالتالي:

الإذاعة المصرية:

جاءت خطة الإذاعة المصرية للاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف تبرز المعاني والقيم النبيلة التي تجسدها المناسبة العطرة، كما تلقي الضوء على سيرة وحياة الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم خلقه وأخلاقياته وشمائله العطرة وكيف كان هاديا ونبراسا للبشرية وأهمية الاقتداء به في حياتنا.

إذاعة القران الكريم:

جاءت خطة إذاعة القران الكريم عبر تطويع جميع البرامج للحديث عن المناسبة، ويتم إذاعة مسابقة «ولد الهدي» التي تتناول الأحداث التاريخية من السيرة النبوية، كما يتم نقل إذاعة خارجية من المساجد الكبرى لنقل تلاوات إعلام القراء.

شبكة البرنامج العام:

تحتفل صباح يوم السبت بفترة عنوانها «مولد النور والهدي» وحوارات عطرة مع سيرة المصطفي (ص) من علمائنا الإجلاء أ. د أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، أ. د سعيد محمد على من علماء الأزهر الشريف. وفي فترة الضحى يتم تطويع «حوار الأدب واللغة» على الهواء للاحتفال بهذه المناسبة العطرة بقراءة وتحليل نهج البردة لأمير الشعراء أحمد شوقي وحوارات مع الناقد الأدبي الكبير د. يوسف نوفل، أ. د ايمن تعيلب عميد كلية الأدب جامعة السويس، أ. د محمد متولي منصور أستاذ أصول اللغة جامعة الأزهر الشريف. وتطوع عدة برامج منها: «ما يطلبه المستمعون» وتقدم الحلقة بعض الأغنيات الدينية، برنامج «الراديو صديقي» وحوار مع د. رضا طعيمه أستاذ التنمية البشرية، برنامج «فن شعبي» عن الإنشاد الديني، وإذاعة تمثيلية «مولد الرسول».

إذاعة الكبار:

تقدم فترة بعنوان «بمحمد الكون ضياء» وتتناول كيف غير ميلاد الرسول (ص ) ورسالته العالم. وفترة «محمد رسول الحضارة» وتتناول كيف بني الاسلام حضارة عظيمة. وفترة «كنوز إذاعية» وتتضمن برنامج «في رحاب المولد النبوي» وبرنامج «مولد الإنسانية». .

شبكة إذاعة الشرق الأوسط:

تقدم صباحا برنامج «بريك» ويتضمن مجموعة من الأغنيات الدينية القصيرة لشباب المطربين والمطربات، وبرنامج «نبينا الزين» ولقاء مع الشيخ محمد ربيع من علماء الازهر الشريف للحديث عن الرسول كقدوة لنا. وتذاع فترة «مولد الهادي» تتضمن الفترة الحديث عن كيفية غرس القيم الدينية السليمة في ابنائنا الصغار والاعتدال في تناول حلوي المولد. وفي فترة الظهيرة والعصر تقدم فترات منها: فترة «غزل البنات»، «مولد ياسينما» عن الأعمال الفنية التي تناولت مولد الرسول الكريم. ويذاع في فترتي المساء والسهرة برامج وفترات مثل: «صوت الشرق» وبرنامج «في حضرة المحبوب» تتضمن الفترة اشهر الحكايات والمواقف في السيرة النبوية، فترة «لأجل النبي» و«أوتار الشرق» وسهرة تتضمن اشهر المؤلفين والملحنين للأغنيات الدينية.

شبكة صوت العرب:

تقدم مجموعة برامج وفترات مفتوحة منها: اغنيات اليوم – يومك سعيد – صباح الخير ياعرب- مولد الهدي والنور وفقرات متنوعة عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. كما تطوع عدد من البرامج للحديث عن المناسبة العطرة منها (انا في انتظارك- عروسة حصان- أسرتي- اغاني وعجباني- الأسوة الحسنة- أصل الحكاية- نقوش على جدار الوطن.

الشبكة الثقافية:

تحتفل بخطة متميزة؛ فعلي إذاعة «البرنامج الثقافي» السهرة عن ذكري مولد الرسول صلي الله عليه وسلم. وعلي اذاعة «البرنامج المحلي» استعراض الصباح وفقرة تتناول مولد المصطفي عليه الصلاة والسلام وطرق الاحتفال به في مختلف الأقطار الإسلامية وبشكل خاص في مصر، ويحتفل كل من البرنامج (الفرنسي والإيطالي والألماني«بهذه المناسبة من خلال فترات مفتوحة وبرامج خاصة للحديث عن حياة الرسول وتلقي المكالمات الهاتفية من المستمعين.

الشبكة الإقليمية:

تقدم عبر اذاعتها المختلفة خطط للاحتفال بالمناسبة فتقدم إذاعة «وسط الدلتا» برنامج (وقفه مع الحبيب- موقف ورسالة- مؤلف وكتاب- يوم في حياه الرسول). وتقدم إذاعة «جنوب سيناء» برامج خاصة عن الاحتفال مثل: في مدرسة الرسول (ص) وبرنامج «الإسلام والحياة» و«الكلمة الطيبة». وتقدم «إذاعة شمال سيناء» برامج مطوعة للحديث عن السيرة العطرة للرسول الكريم وصحبه (محمد وصحبه- كان خلقه القرآن- تأملات في سيرة محمد) بينما تقدم «إذاعة مطروح» برنامج (مولد النور سمي دراما- ولد الهدي) تتحدث عن مولد الرسول الكريم ( ص)ومراحل طفولته المختلفة. وتقدم «إذاعة الوادي الجديد» برامج خاصة (من شمائل الرسول- الرسول في عيون الصحابه ) تتناول كيف تأسي صحابه رسول الله به وكيف كان هاديا ونبراسا للبشرية.

التليفزيون المصري:

يحتفل قطاع التليفزيون بالمولد النبوي الشريف لهذا العام عبر شاشاته المختلفة بإذاعة العديد من الأفلام العربية والتسجيلية احتفالاً بهذه المناسبة وجاءت الاحتفالية كالتالي:

القناة الأولى:

تحتفل القناة بهذه المناسبة العظيمة والعطرة بالعديد منالبرامج والفقرات ففي الساعة العاشرة والنصف صباحاً تذيع القناة حلقة من مسلسل الأطفال «قصص الأنبياء» (قصة سيدنا محمد)، وفي الساعة 11.50 صباحاً نلتقي مع الفيلم التسجيلي «محمد رسول السلام» وعلى مدار اليوم تذيع القناة العديد من الأغاني الدينية المناسبة لهذه الاحتفالية.

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القناة الثانية:

تطوع القناة الثانية العديد من برامجها اليومية احتفالاً بهذه المناسبة العظيمة منها «مصر جميلة»، «وقولوا للناس حسناً»، «فقه المرأة»، كما تذيع القناة الثانية على شاشتها في الساعة 5.20 مساءً حلقة من مسلسل «محمد رسول الله»، وفي التاسعة مساءً تذيع القناة سهرة «الوعد الحق»، وفي الساعة 10.35 مساءً تذيع القناة حفلات دينية من حفلات ليالي التليفزيون.

القناة الفضائية المصرية:

طوعت الفضائية المصرية العديد من برامجها اليومية احتفالاً بالمولد النبوي الشريف منها «كان ياما كان»، «سيدتي»، «الدين للحياة»، «أيامنا الحلوة»، «المصرية معاك»، «سباق الزمن الجميل»، كما تذيع القناة في الساعة 11.05 صباحاً الفيلم العربي «هجرة الرسول» بطولة ماجدة وإيهاب نافع ومن إخراج إبراهيم عمارة.

القنوات الإقليمية:

اعد قطاع القنوات الإقليمية بالهيئة الوطنية للإعلام، خريطة براميجية مميزة للاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف والذي يوافق السبت ٩ نوفمبر ،وتقوم على مدار اليوم بتطويع برامج قنوات القطاع من أجل تلك المناسبة العطرة وذلك بإستعراض مظاهر الإحتفال في الأقاليم المختلفة، وتتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة وعرض مجموعة كبيرة من الألحان والأغاني الشهيرة المرتبطة بالمولد النبوي الشريف فضلاً عن إذاعة مجموعة من الأعمال الدرامية والأفلام الدرامية والأفلام التسجيلية، ومن البرامج المطوعة للاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف .

قناة القاهرة:

تطوع مجموعة من البرامج منها، برنامج صباح القاهرة، برنامج اهل الجنة، برنامج العاصمة والناس، برنامج لايف ستايل، برنامج مع الناس.

قناة القنال:

تطوع مجموعة من البرامج منها، برنامج صباح القنال، برنامج واحة الدعاء حلقة بعنوان على سنتك نعيش، برنامج صبيان وبنات، برنامج نساء مؤمنات، برنامج القنال اليوم، وعرض قصيدة نهج البودرة.

قناة إسكندرية:

تطوع مجموعة من البرامج منها، برنامج صباح اسكندرية، برنامج حديث فضيلة الشيخ الشعراوي-عن وصف الرسول(ص) -، برنامج كأنك تراه، برنامج آخر النهار، برنامج اسكندرية مباشر حلقة خاصة مع احد علماء الأزهر الشريف.

قناة الدلتا:

تطوع مجموعة من البرامج منها، برنامج صباح الدلتا، برنامج خليل الله، برنامج جدد حياتك، برنامج علشان بكرة، برنامج اسهر معانا.

قناة طيبة:

تطوع مجموعة من البرامج منها، برنامج صباح طيبة، برنامج حياتنا ،برنامج شارع الجنوب.

قناة الصعيد:

تطوع مجموعة من البرامج منها، برنامج صباح الصعيد، برنامج ست الستات، برنامج أرشيف التلفزيون، فترة مفتوحة بعنوان (ولد الهدي) احتفالا بذكري المولد النبوي الشريف، سهرة خاصة يحيها الشيخ ياسين التهامي من الأفلام الدينية التي تعرض في هذا اليوم: فيلم هجرة الرسول (ص)، فيلم عظماء الإسلام، ومن الأفلام التسجيلية :عن قصة سيدنا محمد. بالإضافة لإذاعة الأغاني الخاصة بالمولد النبوي الشريف ومنها ما تغني بيه الفنان محمد الكلاوي وغيره من الفنانين الذين تغنوا بالمدائح النبوية، بالإضافة للاعمال الدرامية وعرض حلقات من مسلسلات: مسلسل (محمد رسول الله)، مسلسل (لا إله إلا الله) مسلس الأطفال من قصص الأنبياء وعرض (قصة سيدنا محمد- صل الله عليه وسلم)، مسلسل ( محمد رسول الإنسانية)، وأجزاء من حفلات الليالي المحمدية على مدار اليوم.

قنوات النيل المتخصصة:

تحتفل شبكة قنوات النيل المتخصصة بالمولد النبوي الشريف،عبر تطويع برامج قنوات النيل لتتناسب وتلك الذكرى العطرة .

قناة العائلة:

تقوم قناة العائلة بالإحتفال بالمولد النبوي الشريف بعرض المسلسل التاريخي «محمد رسول الله»كما تقدم مجموعة من الأفلام التاريخية ومنها «عظماء الإسلام»وهجرة الرسول.

قناة ماسبيرو زمان:

كما تحتفل قناة ماسبيرو زمان بالمولد النبوي الشريف بعرض المسلسل الديني «وطلع البدر».