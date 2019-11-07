شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الآداب جامعة القاهرة تنظم اليوم الثقافى الصينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
من جانبه قال الدكتور أحمد الشربينى عميد كلية آداب بجامعة القاهرة، إن اليوم الثقافى الصينى يجرى دائما منذ فترة طويلة، وينظمه معهد كونفوشيوس ويوم يرعاه المعهد بجامعة القاهرة، باعتباره اهم معهد لنشر الثقافة الصينية فى الشرق الأوسط .
وأضاف الشربينى فى تصريحات خاصة ل" الخليج 365 " أن كلية الآداب جامعة القاهرة بها أكثر من برنامح لتعليم ونشر الثقافة الصينية ، فى جمهورية مصر العربية، موضحا أن الهدف من اليوم الثقافى الصينى التأكيد لشباب الكلية والجامعة بات هناك مشتركات بين الحضارة المصرية والحضارة الصينية لأن الحضاراتان من كونهم من الحضارات صاحبة البعد الانسانى على مر التاريخ .
وتابع عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ،ان الحضارات المصرية والصينية اهتمت بالإنسان واعطت كل جهودها من أجل إسعاد الإنسان .
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