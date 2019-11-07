شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تهنئ الرئيس والشعب المصري بمناسبة المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر
ودعت هيئة قضايا الدولة المولى عز وجل أن يحفظ مصر كنانة الله في أرضه قيادة وشعباً من كل شر وأن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحقق الشعب المصري ما يتمناه من تنمية وازدهار وتقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
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