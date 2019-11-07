شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تهنئ الرئيس والشعب المصري بمناسبة المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة ومستشارى الهيئة بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. ودعت هيئة قضايا الدولة المولى عز وجل أن يحفظ مصر كنانة الله في أرضه قيادة وشعباً من كل شر وأن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحقق الشعب المصري ما يتمناه من تنمية وازدهار وتقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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