شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يفتتح النسخة الأولى من معرض زهور الخريف.. السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بعد غد السبت، النسخة الأولى من معرض زهور الخريف الذى تنظمه وزارة الزراعة فى حديقة المتحف الزراعى المصرى لمدة 45 يوما بمشاركة أكثر من 170 شركة من كبريات الشركات المتخصصة فى مجال زهور القطف ونباتات الزينة وشركات اللاند سكيب.

وأكد الدكتور السعدى بدوى مستشار وزير الزراعة للحدائق النباتية، أن المعرض الذى تشهده مصر لأول مرة يمثل حدثا هاما في مجال عرض وترويج النباتات بمختلف أشكالها وأنواعها، وهو نافذة جديدة أمام العارضين والمشاركين ليتمكنوا من عرض منتجاتهم وفتح فرص جديدة للتسويق، كما سيمنح المعرض فرصة للزوار للتعرف على أحدث الطرق والمستلزمات المستخدمة في تجميل اللاند سكيب، وكذلك نباتات الزينة الداخلية والخارجية - ونباتات الصبارات والعصارية - ومستلزمات الحدائق وما تقدمه معاهد وزارة الزراعة من خدمات في هذا القطاع.

وأوضح السعدى، أنه سيقام على هامش المعرض العديد من الفعاليات والندوات التي ستقام طوال فترة إقامته، وسيشارك في الندوات والحلقات النقاشية مسئولون ومشاركون لبحث المشاكل التى تواجه التوسع فى تصدير نباتات وزهور الزينة والتى لا تتناسب والمناخ الطبيعى الذى تمتلكه مصر والملائم لزراعة الزهور طوال العام.

من جانبه أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الوزارة تمتلك استراتيجية ورؤية للتوسع فى إقامة معارض نبات الزينة والزهور نظرا لأهميتها الاقتصادية، كما أنها تأتى تنفيذا لروية الوزارة لتطوير منظومة إنتاج نباتات الزينة والزهور، والاستفادة من الميزة النسبية لمصر فى الإنتاج لأغراض التصدير إلى الخارج، أو لتلبية احتياجات السوق المحلية، الواعدة التى تتزايد بصورة يومية.