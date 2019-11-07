شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يوجه قافلة توعوية إلى مدن وقرى محافظة قنا والان مع تفاصيل الخبر
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن القافلة تستهدف تصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة لدى بعض الناس، والتأكيد على أهمية نبذ الأسباب التي تؤدي إلى إشاعة الفرقة والخلافات فى المجتمع المصرى، من خلال برامج التواصل الفعّال مع جميع فئات المجتمع في المدارس والمعاهد ومراكز الشباب والجمعيات والعائلات بالإضافة إلى الندوات والدروس التي تعقد بالمساجد.
أضاف الأمين العام أن البرنامج يستمر لمدة أسبوع، يستهدف خلاله أعضاء القافلة التركيز بشكل أكبر على فئة الشباب وإجراء حوارات مباشرة معهم فى أغلب القضايا التى تشغل بالهم، والاستماع إليهم والرد على استفساراتهم.
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