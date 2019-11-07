شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: قرار جمهورى بتعيين "أشرف رياض" نائبًا لرئيس جامعة بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تعيين الدكتور أشرف محمود خالد خالد رياض نائبًا لرئيس جامعة بني سويف لشئون التعليم والطلاب. وقال بيان صادر منذ قليل من وزارة التعليم العالى، إن وزير التعليم العالى أعلن صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور أشرف خالد نائبا لرئيس جامعة بنى سويف. يذكر أن الدكتور منصور حسن رئاسة جامعة بنى سويف. Advertisements

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