شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يمنح وسام العلوم والفنون لأمين عام رابطة العالم الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر
و فقا لوكاة الأنباء السعودية "واس"، منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال احتفالية المولد النبوى الشريف، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لعدة شخصيات من مصر والعالم الإسلامى، نظراً لما قدموه من اسهامات فى إثراء الفكر الإسلامى بعلمهم وجهدهم، وتقديرًا لتفانيهم فى تجديد الخطاب الدينى والعمل الدعوى.
وأكد الرئيس السيسى، فى كلمته خلال الاحتفالية، أن التطرف والإرهاب والتشكيك الكاذب والافتراء على الحق وجميع محاولات التدمير والتخريب المادية والمعنوية، لن تثنى مصر عن المضى فى طريقها نحو المستقبل الأفضل عبر الوحدة والتماسك بين الشعب المصرى.
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