شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو على «بنك المعرفة» يثير غضب أولياء الأمور.. وتربوي: استخدم لغة شوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب فيديو تعليمى كرتونى لمادة الرياضيات على موقع بنك المعرفة في إثارة غضب أولياء أمور طلاب الصف الثانى الثانوى بسبب ما وصفوه بـ«الطريقة المبتذلة والعشوائية واستخدام لغة وصفية تحث على التحرش والتنمر بالمرأة».

وتضمن الفيديو الشارح لمادة الرياضيات درس «دوال كثيرة الحدود» والذى أنتجته شركة Discovery Education صدمة لأولياء الأمور بسبب نشره من قبل منصة تعليمية رسمية وهو بنك المعرفة بوزارة التربية والتعليم، حيث جاء في الفيديو الكرتوني تعليق صوتي للراوى للقصة الكرتونية لثلاث طلاب بجوار مبنى مدرسي، ويقول المعلق يقول «وأنت واقف مع أصحابك عند الكشك بعد المدرسة، عادي يعني، خرجت»حتة بنت«من المدرسة التجريبي اللي جنبكم ،»إيه قمر«،»القعدة اتكهربت«و»اللي صفر«»واللي راح كتب نمرة تليفونه في ورقة ورماها عليها«أنت طبعا مؤدب وابن ناس فقولت»هترسمها وتديها الرسمة تاني«.. طلعت ورقة ولسه هترسم لقيت أستاذ عبدالجليل واقف جنبك وبيقولك إيه اللي أنت بتعمله ده يا بني.. أنت عارف دي تبقى بنت مين.. دي»من عيلة الدوال كثيرات الحدود«.

واعتبر أولياء الأمور أن الفيديو «يستخدم لغة خادشة للحياء ومتدنية وتحث على التحرش والتنمر ضد المرأة».

وأكدت حملات أولياء الأمور على صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أن «لغة الفيديو غير تعليمية وغير مناسبة لطلاب في سن المراهقة وعنصرى ضد المرأة ويشجع على التحرش بها لفظيًا»، حسب قولهم.

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من جانبه، قال الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التعليم السابق إن «الفيديو التعليمي المصري ركز جهوده على شرح الرياضيات في الموضوع شرحًا مباشرًا صوت وصورة وأغفل تمامًا الجانب التربوي غير المباشر للفيديو، ونقصد به لغة الحوار التعليمي والمفردات اللغوية المستخدمة وهي تحاكي لغة الشارع، وليس اللغة العربية».

وأضاف «الجيوشي» في تصريحات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، الخميس، أن «المصيبة الأكبر هي الإيماءات السلوكية في الحوار، ولاحظ أن الفيديو لطلاب مراهقين، وهو في اعتقادي فيديو كارثي لا يقل وضاعة عن أفلام السبكي ومحمد رمضان»، حسب قوله.

وتابع: «المصيبة الأخرى في الفيديو هي أنه حاكي الرياضيات بالرياضيات بمعني أنه قدم شرح الرياضيات بالفيديو كما يشرحها المدرس في الفصل على السبورة سواء بسواء، ولا أعرف أَي إبداع في هذا، والجديد الذي كان على الفيديو أن يقدمه للطلاب لفهم وليس حفظ أنواع الدوال هو أن يفهم الطلاب لماذا يدرسون هذا الدرس عن الدوال وأين ومتي وكيف ستصادفهم في حياتهم اليومية خارج المدرسة».

وأكد الخبير التربوي أن «الفيديو يشرح الرياضيات تقليديا كما وردت في الكتاب بدون أَي ابداع، أما الإبداع العكسي في الفيديو فهو البعد التربوي المسف للفيديو بسبب حواره الذي يتضمن لغة شوارعية كتلك التي يستخدمها شباب اليوم، فضلًا عن الإيحاءات والإيماءات السلوكية غير السوية «أصل انا مش مصاحبة» وغيرها وكأننا نشاهد فيلم للسبكي عن التحرش»، حسب تعبيره.

وحاولت «المصري اليوم» التواصل مع مسؤولى شركة Discovery Education والقائمين على بنك المعرفة بوزارة التربية والتعليم إلا أنه لم نتمكن من الحصول على تعليق منهم عن هذا الفيديو.