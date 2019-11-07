شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت رابع مرة.. تحرير محضر ضد عقار مخالف بحرم مسجد «تربانة» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للمرة الرابعة خلال 10 أيام، حررت منطقة آثار الاسكندرية محضر تعدي للعقار المواجه لمسجد ابراهيم تربانة الاثرى في منطقة الجمرك، لمخالفته الاشتراطات البنائية الرسمية.

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وقال مصدر مسؤول بقطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية والساحل الشمالى إن المنطقة اتخذت الاجراءات القانونية المتبعة ضد العقار وفقاً قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.

أوضح المصدر أنه سبق وتم تحرير محضري شرطة رقمى 3 أحوال في 24 أكتوبر الماضى و3 أحوال في 28 من الشهر نفسه للبناء والأعمال المخالفة للاشتراطات البنائية للعقار المواجهة لمسجد تربانة الاثري، وهي بارتفاعات 11.5 متراً، واتخاذ إجراءات جديدة بتحرير محضر شرطة رقم ٣ أحوال لسنة 2019 بتاريخ 4 نوفمبر الجارى، وتحرير محضر، الخميس، برقم 26 بتاريخ 7 نوفمبر الجاري.

يذكر أن مسجد ابراهيم تربانة ومسجد ووكالة الشوربجى المتجاوران مغلقان أمام المصلين منذ عام 2010، وتوقفت اعمال الترميم بسبب نقص التمويل، حيث نصت المادة رقم 30 من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على أن «تلتزم الجهة الشاغلة للمسجدين (وزارة الاوقاف) بتحمل تكلفة الترميم بالكامل.