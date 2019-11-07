شكرا لقرائتكم خبر عن عروض بالمظلات فوق آثار الأقصر احتفالًا بذكرى اكتشاف «الفرعون الذهبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من المناطق والمعابد الأثرية، اليوم الخميس، بمدينة الأقصر، عروضا جوية بالمظلات، كانت مثار اهتمام السياح المتواجدين في البر الغربى للمدينة السياحية بألوانها المختلفة ونقوشها الفرعونية المجسدة لحضارة الفراعنة.

وبحسب أسامة أبوالفضل، المتحدث باسم فريق سكان سبورت، فإن المظلات هبطت بالقرب من معابد حتشبسوت، والرامسيوم، وهابو، بعد عمل استعراضات جوية شكلت لوحات فنية في سماء الأقصر، لفتت انتباه السياح الذين تواجدوا لمشاهدة تلك العروض والتقطوا الصور التذكارية.

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وأضاف «أبوالفضل» أن هذه العروض لاستكمال العديد من العروض التي قام بها الفريق في مناطق الفيوم والساحل الشمالي، بجانب إقامة ٤ عروض فوق الأهرامات من أجل جذب السياحة للندن المصرية، لإبراز جمالها وطبيعتها الخلابة، وحضارتها الإنسانية التي تساهم في زيادة التدفقات السياحية.

وألمح إلى أن العروض مستمرة في الأقصر حتى ١١ من الشهر الجاري، بمشاركة عدد من الرياضيين الأجانب لجنسيات مختلفة، منهم الألمان والإسبان وياباني وعدد من المصريين، الحائزين على أعلى الشهادات في ممارسة تلك الرياضة الممتعة.

الجدير بالذكر أن هذه العروض تتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والمتزامن مع اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي، في الرابع من نوفمبر من كل عام والتى تستمر طوال الشهر.