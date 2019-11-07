شكرا لقرائتكم خبر عن طرح محجر رخام في وسط سيناء للاستغلال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مشروع استغلال المحاجر ومواد البناء في محافظة شمال سيناء، الخميس، عن طرح محجر رخام لاستغلاله عن طريق الغير.
وقالت محافظة شمال سيناء في إعلانها، الخميس، إنه تم طرح المحجر رقم 354 ج الواقع في منطقة جبل المغارة بوسط سيناء للاستغلال في إنتاج الرخام، مشيرة إلى أنه «على من يرغب في استغلاله التقدم بطلب لمشروع استغلال المحاجر ومواد البناء في محافظة شمال سيناء، وسيكون طبقاً لأسبقية تقديم الطلبات على ضوء المادة رقم 8 من قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956».
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