شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار المحافظ.. أولياء أمور مدرسة خاصة بالمنيا يرفضون نقل أبنائهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتشد مئات من أولياء أمور تلاميذ المدرسة القومية الخاصة بالمنيا بداخلها، اليوم الحميس، رفضا لقرار إخلائها ونقل تلاميذها لمدرسة أخرى، على خلفية واقعة الحفر والتنقيب عن الآثار التي جري ضبطها السبت الماضي، ثم قرار المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو إخلاء المبنى، حرصا على سلامة وأمن التلاميذ.

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وقال أولياء الأمور إنهم عقب علمهم بواقعة التنقيب عن الآثار داخل المدرسة، فوجئوا بقرار نقل أبنائهم لمدرسة بمدينة المنيا الجديدة في الفترة الصباحية في نفس مواعيد المدرسة القديمة مع توفير وتدبير وسيلة المواصلات، أو استخدام مبنى مدرسة الثانوية بنات القديمة في الفترة المسائية بعد انتهاء اليوم الدراسي الصباحي بالمدرسة الثانوية، مؤكدين رفضهم قرار نقل أبنائهم من المدرسة.

ومن جانبهم، أوضح العاملون بالمدرسة أن عددهم يتخطى الـ 250 من معلمين وإداريين وعمال، والطلاب عددهم نحو 2000، وفي حال نقل المدرسة سوف يسحب أولياء الأمور أوراق أبنائهم من المدرسة لنقلهم إلى أخرى؛ ما يترتب عليه إغلاقها وتسريحهم.

كان اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، كلف أمس الأربعاء، مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للمديرية، وفقا لما نصت عليه أحكام قانون التعليم رقم 139/ لسنة 1981 وتعديلاته وقرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014 وجاء قرار المحافظ بناءً على المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للشؤون القانونية في ضوء مذكرة مديرية التربية والتعليم ـ إدارة التعليم الخاص- والمتضمنة ما تم اتخاذه من إجراءات حيال ما تقدم به أحد المواطنين ببلاغ في الشرطة لقيام مدير مدرسة القومية الخاصة والعاملين بها بأعمال حفر داخل المدرسة للتنقيب عن الآثار.