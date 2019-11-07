شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تشن حملة على مراكز التجميل غير المرخصة بديرب نجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر ومباحث التموين، الخميس، حملة تفتيشية ورقابية مشتركة على مراكز التجميل غير المرخصة بمدينة ديرب نجم، لورود معلومات تفيد بقيام بعض المراكز غير المرخصة بإجراء عمليات تجميل بدون ترخيص بالإضافة إلى استخدام أدوية ومستلزمات طبية مهربة وبدون فواتير بتلك العمليات بالإضافة لبيع وترويج بعض الأدوية للمواطنين بالمخالفة للقانون مما يعرض صحة المرضي للخطر .

قامت الحملة بمداهمة مركزين للتجميل يعملان بدون ترخيص وضبط وتحريز ٦٣٠ قرصا وعبوة وزجاجة لأدوية ومستلزمات مخالفة، أدوية ومستلزمات مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وبدون فواتير وذلك في مكان غير مرخص بالإضافة إلى ضبط أدوية بدون فواتير في مكان غير مصرح له بيع وتداول الأدوية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بأرقام ١٩٨٤٢ ،١٩٨٤٣ لسنة ٢٠١٩ جنح ديرب نجم.