شكرا لقرائتكم خبر عن «النهار» تبدأ عرض برنامج «لدينا حكايات أخرى» للإعلامية أماني القصاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ قناة النهار، اليوم الخميس، عرض برنامج «لدينا حكايات أخرى» مع الإعلامية أماني القصاص، وتأتي الحلقة الأولى عن المدرسة المصرية لقراءة القرآن الكريم وخصائصها وأسباب تميزها، وحوار خاص مع مقرئ العالم الأول كما يطلقون عليه بدول العالم الأوروبي التي كرمته جميعها، الشيخ محمود الشحات أنور.

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وقالت الإعلامية أماني القصاص، مقدمة ومعدة «لدينا حكايات أخرى»، إن البرنامج يتناول المفردات المصرية بشكل عام، مشيرة إلى أنها تحرص على أن يكون الضيف ذا صلة تضيف للفكرة، ليس مجرد متحدث من بعيد، خاصة أن الموضوعات لها بُعد تاريخي وتراثي وثقافي.

وأوضحت أن أهم الأسئلة التي تحمل إجاباتها مفاجأة للشيخ محمود الشحات كانت عن رأيه في الحب وفكرة تعدد الزوجات، وهل يوافق أن يجد قارئة سيدة للقرآن الكريم تقرأ آياته على الملأ؟.

جدير بالذكر أن «لدينا حكايات أخرى» هو الجزء الثاني لنفس البرنامج الذي قدمته الإعلامية بنفس العنوان في مرحلة قبل الثورة، واستضافت فيه سابقاً أهم رموز السياسة والاقتصاد والاجتماع في مصر وصانعي القرار في المراحل المختلفة.