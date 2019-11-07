شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتحدث عن قرار ترشحه للرئاسة وتفويض محاربة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسر المصرية إلى غرس مناعة ضد الفكر الإرهابي في نفوس أبنائها، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية تقوم بتدريب وتعليم وتكليف الأشخاص بالقيام بالأعمال الإرهابية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، في كلمة ارتجلها خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، الخميس: «حال انفصال الزوج والزوجة عن بعضهما البعض، يتم غرس الخصومة بينهما دون قصد داخل نفوس الأبناء، وبالتأكيد لن يصبحوا أسوياء أبدًا».

وأضاف الرئيس: «الكثير من الأشخاص كانوا يشعرون بالدهشة من الدعوة التي أطلقتها يوم 24 يوليو 2013 الخاصة بأخذ تفويض لمحاربة الإرهاب. وهناك أشخاص لديهم نفوس وقلوب مريضة تحاول المحاربة بالكلمة والافتراءات، فضلًا عن السلاح والتخريب والتدمير في البلاد».

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وشدد الرئيس على أن لديه «إرادة قوية لا تلين في محاربة الجماعات الإرهابية في البلاد»، مؤكدًا «محاربته ومكافحته للإرهاب من أجل الدين؛ لأنه كان له تأثير سلبي كبير جدًا على فكر الأجيال والاعتقاد في الله سبحانه وتعالى».

وتطرق السيسي إلى قرار ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014، قائلًا: «قبل الانتخابات، وقبل الترشح، تساءل كثيرٌ من الناس: لماذا لا يتقدم للترشح؟ ووقتها، ألحيت على فخامة الرئيس عدلي منصور أن يتقدم هو للترشح، وأستمر أنا في منصبي». وأضاف: «أنا أقول هذا مدركاً أنه قد يُضايِق فخامة المستشار عدلي منصور، لكنني أقوله رغم ذلك لتعلموا أن الجميع زاهد في هذا المنصب؛ لأنه تحدٍ كبير جدا، سواء كان دنيوياً أو دينياً».

تابع: «وطوال شهور، ظللت أطلب منه ترشيح نفسه وأستمر أنا في منصبي، وأبذل كل ما يجب من أجل مصر، لكنه رفض وقال إنه اكتفى. أقول لكم هذا الكلام لتدركوا أن المسألة ليست رئيسا أو نظاما - أو على الأقل هذا من وجهة نظري - بل هي قضية بناء أمة وقضية الدفاع عنها وحمايتها، والسعي بأقصى ما يمكن حتى نوصلها للمكانة التي يوفقنا الله إليها».

واستطرد قائلا: «ومن ناحية أخرى، تتعلق المسألة (الترشح للرئاسة) أيضاً بمواجهة الشر وأهله؛ لأني لن أنساهما أبدا؛ لا الآن ولا حتى بعد سنين طويلة. وهنا أقول، منذ سنين طوال، ويعرف الناس عني أنني لا أكذب أبداً، حتى وأنا أشغل منصبي الحالي، الذي يصفه أهل السياسة بأنه بحاجة للتحايل، لكن هذا ليس صحيحاً».