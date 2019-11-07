شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يهنئ السيسي بالمولد النبوي: مصر ستظل وطنًا عزيزًا لكل المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1441 هـ، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس.

وجاء في نص البرقية: «الرئيس عبدالفتاح السيسي،، رئيس الجمهورية- القائد الأعلى للقوات المسلحة.. يسعدنى بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بهذه المناسبة الكريمة داعياً الله أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى وشعبه بكل الخير والبركات.. ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى المشرفة لميلاد خير البشر ونبي الأمة والهدى محمد صلوات الله عليه وسلامه، يؤكدون أن مصر سوف تظل بعطائهم وتضحياتهم وتأسيهم بسيرة الرسول الكريم وطنًا عزيزًا لكل المصريين واضعين أمنها وسلامها وقدسية أراضيها فوق كل إعتبار، مستعدين للبذل والفداء من أجل أن تظل قواتها المسلحة قوية شامخة قادرة على الوفاء بالمسؤوليات العظيمة التي كلفها شعب مصر العظيم بها في حماية الوطن والدفاع عن سلامة أراضيه وأمن شعبها واستقراره.. والله أسأل أن يوفقكم لما فيه خير مصر وشعبها ويرعاكم،، وكل عام وسيادتكم بخير».

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وبعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وبعث الفريق أول محمد زكى ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتى الجمهورية، كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة في سيناء، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس هذه المناسبة.