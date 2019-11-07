شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم 4 دورات لـ175 من العاملين بالمحليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الدورة الثانية لأساسيات التحول الرقمى للعاملين بالمحليات، الأسبوع المقبل، ليتواكب أداؤهم مع مسار واتجاه الدولة نحو التحول التكنولوجى.

كما ينظم المركز حقيبة تدريبية جديدة لتنمية مهارات المتميزين والعاملين بمكاتب برنامج التنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» في جميع المحافظات، إضافة إلى دورة تنمية مهارات مديرى ادارات التدريب بالمحافظات، فيما تستمر دورة اللغة الانجليزية التي بدأت الاسبوع الحالى للاسبوع الثانى على التوالى.

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وتأتي الدورات تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بضرورة الارتقاء بمهارات كافة العاملين بالمحليات واستحداث حقائب تدريبية جديدة لمسايرة تكنولوجيا العصر، ويستفيد من هذه الدورات 175 متدربًا من جميع المحافظات.

وشدد «شعراوي» في بيان صحفي، الخميس، على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم في مجالات عملهم بما يساهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين، كما شدد على اهمية رفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة اساسية في بناء ودعم الدولة المصرية، واعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات، مؤكداً أن ملف تدريب العاملين بالوزارة والمحليات يأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات.

في السياق، احتفل مركز التنمية المحلية بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هذا الاسبوع هي دورات تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الموارد البشرية وادارات الاشغالات والمحلات ودورة ادارة الفعاليات بمايتضمنه من ادارة الاجتماعات وورش العمل النقاشية ومجموعات ادارة الازمات وجلسات المحاكاه والتجهيز والتوثيق والمخصصة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم ومساعديهم واستفادة من هذه الدورات 166 متدرباً من جميع المحافظات.