شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تهيب بمالكي المركبات التوجه بها لإدارات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين من مالكي المركبات بكل أنواعها التي تحمل لوحات ذات الحروف والأرقام، التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.

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كما أهابت الوزارة بالمواطنين من مالكي المركبات عدا الدراجات النارية والتي تحمل لوحات معدنية قديمة (أرقام فقط) بأهمية التوجه إلى إدارة المرور المختصة لاستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة (حروف وأرقام) وذلك بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الوادي الجديد، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح، البحر الأحمر، أسوان، أسيوط) كمرحلة أولى، تمهيدًا لتنفيذ منظومة مرورية إلكترونية على كل المحافظات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لكافة مستخدمي الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق.

يذكر أن المنظومة تتيح آلية التعرف على المركبات المبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيًا، كما تتيح إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا وذلك في ضوء البدء في استحداث منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.