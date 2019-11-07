شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية للضباط والعاملين: «واصلوا العطاء لتأمين الوطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين. جاء فيها: يسرنى بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين، ممن يواصلون العطاء لتأمين مسيرة العمل الوطنى بأصدق التهانى وأطيب الأمانى». وأضاف : «الإخوة والأبناء، ونحن إذ نستلهم من تلك الذكرى العطرة قيم التضحية والعطاء والفداء ومبادئ التسامح والوسطية والاعتدال التى رسخها صاحبها المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنثق فى وفائكم بالعهد أن تكونوا فى سبيل أمن الوطن جنوداً أوفياء، تذودون عن رفعته بكل غالٍ فى إيثار وإباء، حفظ الله مصر واحة للأمن والأمان وجعل دوماً إرادتنا على قوى الشر نافذة ويوفقنا لرفعة مصرنا الغالية.. وكل عام وأنتم جميعاً بخير».

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