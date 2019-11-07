شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 57 علبة «دواء سرطان» بمطار الغردقة: «كانت ملفوفة حول جسم راكبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت جمارك مطار الغردقة، الخميس، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية كانت ملفوفة حول جسم راكبة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

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في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران قادمة من مطار صبيحة الدولي بتركيا اشتبه رئيس قسم تفتيش الركاب في راكبة مصرية قادمة من تركيا.

وتم تمرير حقائبها على جهاز فحص الأفراد بأشعة «الإكس راي» بمعرفة رئيس قسم الفحص بالأشعة، فتم تأكيد الاشتباه، وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبها، فتبين وجود ٣ علب أدوية لعلاج السرطان مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها الشخصية، وتم انتداب شرطية لتفتيشها ذاتيا فتبين وجود ٥٧ علبة دواء لعلاج السرطان مخبأه حول جسم الراكبة.

قرر أحمد الصباح، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩ لسنة ٢٠١٩ وتحريز المضبوطات.