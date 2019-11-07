شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يجتمع بالراهبتين المسئولتين عن تعمير دير العذراء والقديسة فيرينا بسيدنى والان مع تفاصيل الخبر
عقد البابا الاجتماع بالكاتدرائية إذ استمع لتفاصيل العمل بدير القديسة دميانة بأستراليا فى مراحل تأسيسه الأولى وقدم البابا للراهبتين هدايا تذكارية
كان دير القديسة دميانة ببرارى بلقاس بمحافظة الدقهلية، شهد رسامة أول راهبة أسترالية لتسكينها بدير جديد بمدينة سيدني، كأول دير راهبات خارج مصر تابع للكنيسة الأرثوذكسية، وذلك خلال مراسم رسامة عدد من الراهبات بالدير في سبتمبر الماضي
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