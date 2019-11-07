شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: مراعاة الشفافية أساس اختيار المتقدمين للعمل بدولة خليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير القوى العاملة، إدارة الاستخدام بالوزارة بضرورة قيام المسئولين باللجنة المتخصصة المرسلة من دولة خليجية لإجراء اختيارات لـلمتقدمين للعمل على مهنة عامل توزيع وتحميل، بديوان عام الوزارة، بضرورة مراعاة الشفافية الكاملة والنزاهة فى عملية الاختيار، وإعطاء كل ذى حق حقه فى الحصول على فرصة عمل يستحقها ويكون أكثر انضباطا، حرصا على التمثيل الجيد لاسم مصر بالخارج، الذى يعكسه الأداء الجيد للعاملين، باعتبار من سيتم اختيارهم سيمثلون مصر.

وقال الوزير: إن اللجنة تقوم بإجراء مقابلة مع 50 عاملا على مهنة توزيع وتحميل للعمل لدى شركة للمرطبات والمياه الغازية بدولة خليجية، برواتب بعملة دولة العمل توازى 6 آلاف جنيه مصرى فضلا عن مزايا السكن المجانى، والانتقالات، وعمولة المبيعات، مع تذكرة الطيران.

وأشار الوزير إلى أن توفر هذه الفرص، يأتى فى إطار دور مكاتب التمثيل العمالى بالخارج التابعة للوزارة، فى تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها فى الاستعانة بالأيدى العاملة المصرية.