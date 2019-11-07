شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تطلق مؤتمر ريادة الأعمال وآفاق التمريض لتطوير المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت جامعة القاهرة أمس الأربعاء، المؤتمر الدولى السادس لكلية التمريض بالجامعة، الذى نظمته الكلية بالتعاون مع المؤتمر السنوى للمعهد القومى للأورام، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، تحت عنوان "ريادة الأعمال وآفاق مهنة التمريض".

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة فى بيان منذ قليل، إن ريادة الأعمال فى التمريض مسار جديد نبدأه لتطوير مهنة التمريض، مشيرًا إلى أن المؤتمر يلقى الضوء على مفهوم ريادة الأعمال فى مهنة التمريض، والتي تساهم فى توفير فرص العمل الحر التى تتيح للتمريض تحقيق رؤيتهم وشغفهم لتحسين النتائج الصحية باستخدام مناهج مبتكرة، وسد الفجوة بين التعليم التمريضي والخدمات الصحية أو التمريضية المبتكرة، ضمن بيئة الرعاية الصحية التى يمكن تحسينها من خلال برامج قائمة على الكفاءة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن من أهداف المؤتمر تشجيع ريادة الأعمال من خلال مناهج مبتكرة، وتبادل المعرفة والخبرة مع خبراء من مختلف التخصصات التمريضية وغير التمريضية، وتحسين جودة رعاية مرضى الأورام، وتحسين استراتيجيات الجودة وفاعلية التكلفة وتقديم الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن أهم محاور المؤتمر تتمثل فى التعليم القائم على الكفاءة، وريادة الأعمال فى تعليم وممارسة التمريض، والتقدم فى تمريض الأورام.

Advertisements

من جانبها، قالت الدكتورة عبير سعد عميد كلية التمريض، إن هذا المؤتمر يمثل التعاون الأول بين كلية التمريض والمعهد القومى للأمراض، مشيرة إلى أهمية هذا التعاون فى نشر ثقافة التعاون الإيجابى البناء بين التخصصات المختلفة، مما يساهم فى رفع نسبة النشر الدولى للأبحاث العلمية.

وأوضحت أن محاور المؤتمر تركز على مفهوم ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب ورفع درجة وعي خريجيها بأهمية دور ريادة الأعمال، لتخريج رواد أعمال جدد لديهم الكفاءة والقدرة على المساهمة في عملية التنمية المستدامة والنهوض بالدولة المصرية في كافة المجالات والتى تعد الصحة من أهمها.

وقالت الدكتورة حنان عزام وكيل كلية التمريض لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن المؤتمر يتضمن عرض أبحاث علمية في تخصصات مختلفة، وعقد ورش عمل عن التدخلات النفسية والاجتماعية لمريض الأورام، وريادة الأعمال.