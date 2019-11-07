شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الإسماعيلية للكاثوليك: احتفالات عيد الميلاد 25 ديسمبر بكل كنائسنا والان مع تفاصيل الخبر
وأشار المطران فى قرار جديد وقعه بخط يده، إنه لاحظ اختلاف مواعيد الاحتفال بالعيد فى بعض الكنائس التابعة لايبراشيته فى مدن القناة والدلتا فالبعض يحتفل 7 يناير والبعض الآخر 25 ديسمبر وهو الأمر الذى يؤثر على روح الكنيسة الجامعة ومن ثم قرر توحيد المواعيد عملا بسلطته الكنسية على أن يبدأ صوم الميلاد فى العاشر من ديسمبر أى قبل أسبوعين من قداس العيد.
يعتبر هذا القرار هو أول قرارات الأنبا دانيال لطفى مطران الإسماعيلية الجديد بعد رسامته فى سبتمبر الماضى.
يذكر أن الكنيسة القبطية الكاثوليكية فى مصر تحتفل بعيد الميلاد فى الخامس والعشرين من ديسمبر لاختلافات فى التقويم الشرقى عن الغربى.
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