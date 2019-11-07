شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تطلق المرحلة الثانية من الخدمات التأمينية من خلال الموقع الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فى وزارة التضامن الاجتماعى، المرحلة الثانية للموقع الإلكترونى للهيئة ليكون حلقة تواصل بين الهيئة والمتعاملين مع أنظمة التأمينات والمعاشات من مؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم وأصحاب الأعمال.

وتتضمن هذه المرحلة عدد من الخدمات التى تم استحداثها منها العديد من وظائف الاستعلام وفقاً لنوع المستخدم حيث يستطيع المؤمن عليه الاستعلام عن الرقم التأمينى من خلال الرقم القومى والاستعلام عن آخر مدة تأمينية ومدد الاشتراكات فى التأمين الاجتماعى والأجور الخاصة بكل مدة بالإضافة إلى الاستعلام عن الاستقطاعات.

كما يوفر الموقع أيضاً مجموعة من الخدمات التى تهم صاحب العمل حيث يستطيع الاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشأة ورصيدها بالتفاصيل وأوعية الأجور كما يستطيع استعراض العمالة المستمرة للتعرف تاريخ بدأ الاشتراك الخاص بهم وآخر أجر أساسى لهم وآخر أجر متغير واستعراض العمالة المنتهية اشتراكها، كما يستطيع صاحب العمل أيضاً من خلال الموقع استعراض كشف حساب المنشأة الخاصة به والسدادات والتسويات المالية والتعرف على ديون العمالة المدرجة على المنشأة.

أما فيما يتعلق بخدمات أصحاب المعاشات فإن الموقع يوفر لهم حزمة من الخدمات تيسيراً عليهم حيث يستطيع صاحب المعاش وذويهم الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش واستعراض تطور زيادات المعاشات والاستعلام عن المعاش المنصرف والمستفيدين الحاليين من المعاش بالإضافة الى الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف والمعاشات المستحقة للمستفيد وفي حالة امتلاك سيارة يستطيع المالك استعراض كافة البيانات الخاصة بها سواء كان فرداً أو شركة من حيث بيانات الترخيص من مكتب المرور المختص ونوع الترخيص للسيارة ورقم اللوحات المعدنية وتاريخ صرفها .

