شكرا لقرائتكم خبر عن فرع منظمة خريجى الأزهر بالهند يعقد ندوة حول عنوان "أوطان بلا إرهاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف بالهند ندوة حول عنوان "أوطان بلا إرهاب" بتعاون الجامعة الرحمانية خانقاه مونجير بيهار الهند بالقاهرة، حضر فيها مجموعة من الطلاب.

شارك فى الندوة عدد من الأساتذة وأشادوا بدور الأزهر الشريف فى نشر الوسطية والاعتدال ومحاربة الفكر المتطرف فى أنحاء العالم.

وأشاد محمد صالحين الندوى، رئيس قسم اللغة العربية بالجامعة والمتدرب في إحدى الدورات التدريبية تحت إشراف المنظمة بدور المنظمة في حماية الشباب من التطرف الفكرى ومحاربة التطرف والعنف في أنحاء العالم عبر مؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية ومبادرات ومن ضمن تلك الأنشطة مبادرة "أوطان بلا ارهاب" المهمة التى كان إطلاقها حاجة ملحة في الوقت الراهن .

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كما ألقى عبد الأحد قيوم رحمانى الأزهرى، كلمات أمام الطلاب أوضح فيها أن الجماعات المتطرفة والإرهابية التى تحاول أن تستغل عقول النشء الجديد بطرق متنوعة ،ولكن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تقوم بإرساء مبادئ يستنير بها الشباب في العالم كى لا يقعوا فريسة لهؤلاء المضللين من أنحاء العالم.

ووضح عبد العليم الأزهرى خلال كلماته أن هذه المبادرة تعد تكملة للجهود المتوالية المبذولة من قبل المنظمة في مواجهة التطرف والإرهاب حول العالم، حيث أطلقت من قبل مشروعًا علميًا لتفنيد الأفكار المتطرفة، التي يستغلها أصحاب الفكر المتطرف فى استقطاب الشباب والفتيات، وقامت بترجمتها إلى العديد و من اللغات.