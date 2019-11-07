شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة فرنسية: الرئيس السيسى يشارك فى قمة فرنسا- إفريقيا يونيو القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة ستيفانى ريفوال أمين عام قمة فرنسا - أفريقيا 2020 أن وزارة الخارجية المصرية أكدت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة المقرر انعقادها فى الفترة من 4 إلى 6 يونيو القادم بمدينة بوردو الفرنسية.

وأضافت - فى لقاء مع عدد محدود من الصحفيين اليوم الخميس في إطار زيارتها الحالية للقاهرة - أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اختار " المدن المستدامة" لتكون موضوعا رئيسيا للقمة في دورتها الـ 28 والتى تعقد لأول مرة تحت رئاسته حيث انعقدت الأخيرة بباماكو 2017 برئاسة الرئيس السابق فرانسوا أولاند.

وأشادت المسؤولة الفرنسية بالمشروعات الإنشائية الحالية فى مصر .. معربة عن انبهارها بالطموح المصري في هذا الشأن وأيضا الخبرة الكبيرة للشركات المصرية ولا سيما مع بناء 4 مدينة جديدة لمواجهة الزيادة السكانية.



وأوضحت أنها عقد لقاءات خلال زيارتها الخالية مع مسئولين مصريين بوزارات الخارجية والإسكان والاستثمار حيث اطلعت على توجيهات الرئيس السيسي بإقامة 14 مدينة جديدة، كما التقت بعدد من ممثلى القطاع الخاص لحثهم أيضا على المشاركة في القمة.

وأشارت السفيرة ستيفانى ريفوال أمين عام قمة فرنسا - أفريقيا 2010 إلى أن السلطات وجهت الدعوة للدول الافريقية للمشاركة فى القمة التى ستعقد ببوردو لبحث كيفية بناء مدن جديدة بمنظور المدن المستدامة .

وأوضحت أن فعاليات القمة تتضمن الكلمات التى يلقيها رؤساء الدول ، وعقد لقاءات بين رجال الأعمال من كافة أنحاء القارة ، مشيرة إلى أنه تم توجيه الدعوة لنحو ألف مستثمر ( بالتساوى بين الرجال والسيدات) يمثلون الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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وتابعت أن اليوم الأخير للقمة سيشهد عقد جلسة جماعية ، يجد خلالها رؤساء الدول التزاماتهم فيما يتعلق بالمدن المستدامة.. وأشارت إلى أنه على هامش القمة ، ستقام مباراة لكرة القدم بين المنتخب الفرنسى وأحد المنتخبات الأفريقية سيتم اختياره لاحقا.



وكشفت أمين عام قمة فرنسا - أفريقيا عن أن الشركات الفرنسية والأفريقية ستقوم في إطار فعاليات القمة بتبادل خبراتها فيما يتعلق بإنشاء المدن المستدامة والتركيز على عدد من المجالات ، منها الغذاء والنمط الاستهلاكى الأمثل، وإنشاء المساكن ومدها بوسائل الطاقة الموفرة وأيضا ما يتعلق بالناحية الجمالية وأفضل السبل للإنشاء والتعمير والمواصلات والبنية التحتية والسلامة والخدمات ، إلى جانب الرقمنة وتمويل تلك المشروعات.



وأكدت ريفوال أن القمة تعد فرصة للأفارقة كرؤساء وشركات ورجال أعمال لتبادل الخبرات ، وفرصة لفرنسا للتأكيد مجددا على إرادتها في تتعاون مع أفريقيا لتنميتها الاقتصادية ولا سيما فيما يتعلق بالمدن المستدامة.



وفيما يتعلق بتمويل المدن المستدامة والمشروعات ذات الصلة .. قالت إنه من أجل هذا الغرض فقد تم دعوة عدد من مجتمعات الأعمال الأمريكية والأوروبية.

وردا على أسئلة الصحفيين .. قالت المسؤولة الفرنسية : لمست خلال زيارتي الحالية لمصر الاهتمام المتزايد من جانب الشركات المصرية ولاسيما تلك العاملة في قطاع الإسكان والتعمير بإقامة مشروعات في أفريقيا وهناك العديد من بينهم لها شراكات مع شركات فرنسية لإنجاز مشروعات فى دول أفريقية.