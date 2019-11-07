شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف لعام 1441 هـ.

وجاءت البرقية كالتالى:

الرئيس / عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدني بمناسبة الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني بهذه المناسبة الكريمة داعياً الله أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدي وشعبه بكل الخير والبركات.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكري المشرفة لميلاد خير البشر ونبي الأمة والهدى، محمد صلوات الله عليه وسلامه، يؤكدون أن مصر سوف تظل بعطائهم، وتضحياتهم وتأسيهم بسيرة الرسول الكريم وطنًا عزيزًا لكل المصريين واضعين أمنها وسلامها وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار، مستعدين للبذل والفداء من أجل أن تظل قواتها المسلحة قوية شامخة قادرة على الوفاء بالمسئوليات العظيمة التى كلفها شعب مصر العظيم بها فى حمايه الوطن والدفاع عن سلامة أراضيه وأمن شعبها واستقراره، والله أسأل أن يوفقكم لما فيه خير مصر وشعبها ويرعاكم، وكل عام وسيادتكم بخير".

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كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وبعث الفريق أول محمد زكى ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتى الجمهورية، كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة فى سيناء، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس هذه المناسبة.