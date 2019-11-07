بعد 8 سنوات هروب.. ضبط هارب من سجن الفيوم خلال أحداث يناير بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى تمكن ضباط مباحث المعادي القبض على عاطل هارب من سجن الفيوم، إبان أحداث يناير عام 2011 أثناء اختبائه بمنطقة سهل حشيش بالبحر الأحمر.

وردت معلومات للمقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، مفادها أن "خ.م" عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة البساتين والهارب من سجن الفيوم العمومي خلال أحداث يناير 2011م على ذمة القضية جنايات البساتين مخدرات والمقضي فيها بالسجن المؤبد يتواجد بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة / البحر الأحمر.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد علاء بشندي، مدير العمليات، للقبض على المتهم.

تم استهدافه بمأمورية بالتنسيق مع قطاع الامن العام وأمن البحر الاحمر وتمكن الرواد عيد توفيق وكريم عكاشة ومحمد على ومحمد حسام فوزي ومحمد حمزة وأحمد بهجت، ضباط مباحث القسم من ضبطه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، والعميد خالد الدمرداش، مأمور قسم المعادي، إلى النيابة العامة.