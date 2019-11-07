وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
وجاء في نص التهنئة: "يطيب لي وهيئة الشرطة ونحن نستقبل ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة.. راجين من المولى جلت قدرته أن يمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".
وأضاف وزير الداخلية: "تهلُ علينا ذكرى المولد النبوي الشريف في كل عام.. والتي تتعطر فيها القلوب بذكر معجزات المولى جل في علاه.. وترتقي فيها الأنفس بسيرة خاتم الأنبياء.. وهو من جاءت رسالته للبشرية جمعاء بالخير والسلام ودعت لنبذ العنف وسفك الدماء ورسخت قيم العمل والبناء".
واختتم الوزير برقيته: "تحية لكم سيادة الرئيس زعيمًا صادقًا وقائدًا لمسيرة التنمية والازدهار والرخاء، ونحن في جهاز الشرطة على عهدنا أمام سيادتكم وشعب مصر العظيم، نمضي خلف قيادتكم أصدق أداءً وأكثر عطاءً وأعمق وفاءً".
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