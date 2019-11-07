ضبط صاحب مكتب لاتهامه بتزوير التوكيلات والمستندات الحكومية بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علا عمران:

ألقى رجال إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على صاحب مكتب لاتهامه بتزوير التوكيلات والمستندات الحكومية.

وردت معلومات إلى اللواء محمد عبد الله، مدير مباحث إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها قيام "م.ع"، صاحب مكتب تسويق عقاري بمساكن الدلتا دائرة قسم شرطة السلام اول ومقيم المحمودية القديمة بذات الدائرة بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص نشاطه في تزوير توكيلات ومستندات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية ومنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

Advertisements

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات تم استهدافه بمأمورية وتمكن المقدم دكتور محمد الشاعر والرائد محمد النويشي، من ضبطه حال تواجده أمام مقهى ليالي زمان دائرة قسم شرطة السلام أول، وعُثر بحوزته على المضبوطات التالية محضر استلام وحدة سكنية منسوب صدوره من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خالي البيانات ممهور بخاتم شعار الجمهورية، 2 توكيل منسوب صدورهما لمكتب توثيق العبور ممهور بخاتم شعار الجمهورية، عقد تمليك مسكن اقتصادي منسوب صدوره لمحافظة القاهرة ممهور بخاتم شعار الجمهورية وجميعهم مزورين.

وبمواجهته أمام اللواء محمد عبد الله، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية وأضاف بتحصله عليها من شخص يدعى "ي.أ"، عاطل ومقيم مساكن الدلتا الجديدة دائرة قسم شرطة السلام أول والمطلوب التنفيذ عليه في 6 أحكام حبس جزئي " ضرب ، خيانة أمانة، تبديد " بإجمالي حبس 4 سنوات و 10 شهور تم بإرشاده ضبط الأخير بمسكنه وعثر بحوزته على المضبوطات التالية إعلان شرعي منسوب صدوره لمحكمة الأسرة خالي البيانات ممهور بخاتم شعار الجمهورية، 2 محضر استلام وحدة سكنية منسوب صدورهما لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خالي البيانات ممهور بخاتم شعار الجمهورية خطاب موجه الى السيد مدير ادارة الكهرباء منسوب صدوره لمحافظة القاهرة إدارة التسكين خالي البيانات ممهور بخاتم شعار الجمهورية.

كما تم ضبط عقد بيع ابتدائي لقطعة أرض منسوب صدوره لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الهيئة العامة للتعاونيات البناء خالي البيانات ممهور بخاتم شعار الجمهورية، توكيل بيع دراجة نارية منسوب صدوره لمكتب توثيق سوق العبور ممهور بخاتم شعار الجمهورية، مذكرة فقد مدون عليها صورة طبق الأصل منسوب صدورها لقسم شرطة العبور ممهورة بخاتم شعار الجمهورية باسم فريدة فريد شديد، عقد بيع نهائي منسوب صدوره لشركة النصر للإسكان والتعمير مدون عليه خاتم الشركة باسم المدعوة فريدة فريد شديد بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة بحوزته وتسليمها للأول لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال الإدارة بتاريخ 5/11/2019م وتولت النيابة العامة التحقيق.