زاهي حواس يكشف أسرار أبو الهول لرئيسة وزراء أستراليا السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

استقبلت منطقة آثار الهرم اليوم الخميس، جوليا جيلارد رئيسة وزراء استراليا السابقة، والتي تزور مصر حاليا، وكان برفقتها عالم المصريات الدكتور زاهي حواس.

واستمعت جيلارد لشرح من حواس عن تاريخ المنطقة الأثرية ، معربة عن انبهارها بالحضارة المصرية القديمة وعظمة بناء الأهرامات.

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وكشف حواس لها عن أسرار تمثال أبو الهول الذي يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني لها، نافيا لها صحة الادعاءات بوجود مدينة مفقودة تحت تمثال أبو الهول.

وأكد أن تلك الادعاءات ليس لها أي دليل علمي على الإطلاق، ولدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبو الهول تبين أن "أبو الهول" صخرة صماء لا يوجد أسفلها أي ممرات.

وتحدث حواس عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي تقوم بها وزارة الآثار وعن حفائره بوادي القرود بالوادي الغربي، مشيرا إلى أن أهم كشف في القرن الـ ٢١ هو اكتشاف بردية وادي الجرف التي كشفت عن أسرار كثيرة لبناء هرم خوفو.