"الإسكان" تعلن موعد تسليم 480 وحدة بـ"دار مصر" في القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر الجاري، تسليم 480 وحدة سكنية (20 عمارة) بالمرحلة الأولى (كود 123)، بالإضافة إلى وحدات الدورين الأرضي والأخير المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية (كود 423) بمنطقة الأندلس ضمن مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.

وأوضح المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في بيان اليوم: أنه سيتم تسليم العمارات أرقام (31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 20 – 21 – 22 – 29 – 30 – 1 – 2 – 23 – 24 – 25).

وأضاف أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان بفرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.