غدًا.. عزاء مدرب الأسود محمد الحلو بـ"الحامدية الشاذلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

يقام غدًا الجمعة، عزاء الفنان محمد الحلو، مدرب الأسود الشهير، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

ورحل "الحلو" عن عالمنا أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وكان "الحلو" أصيب بميكروب أثناء جلسات الغسيل الكلوي، وتدهورت حالته الصحية، ما أدى لدخوله إلى العناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، لمدة 3 أيام قبل وفاته.

ويعد محمد الحلو، عميد العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي، وهو ينتمي إلى العائلة التى أسست السيرك القومى فى مصر، وله ابنتان ورثا مهنة تدريب الأسود من والدهما وهما "لوبا" و"أوسة".