السيسي: شبكات التواصل الاجتماعي تستخدم لتنفيذ عمليات إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة غرس الأسر في أبنائها مناعة ضد الفكر الإرهابي الذي راح ضحيته الكثير في الدول الإسلامية، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية تقوم بتدريب وتعليم وتكليف الأشخاص بالقيام بالأعمال الإرهابية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الخميس.

وقال الرئيس السيسي إنه في "حال انفصال الزوج والزوجة عن بعضهما البعض، يتم غرس الخصومة بينهما بدون قصد داخل نفوس الأبناء، وبالتأكيد لن يصبحوا أثرياء أبدًا"، منوهًا بأن "الكثير من الأشخاص كانوا يشعرون بالدهشة من الدعوة التي أطلقتها يوم 24 يوليو 2013 الخاصة بأخذ تفويض لمحاربة الإرهاب " .

وأضاف أن هناك أشخاصا لديهم نفوس وقلوب مريضة تحاول المحاربة بالكلمة والافتراءات، فضلًا عن السلاح والتخريب والتدمير في البلاد"، مشددًا على أن لديه إرادة قوية لا تلين في محاربة الجماعات الإرهابية في البلاد .

وأكد الرئيس السيسي محاربته ومكافحته للإرهاب من أجل الدين؛ لأنه كان له تأثير سلبي كبير جدًا على فكر الأجيال والاعتقاد في الله سبحانه وتعالى، متابعًا: "لا أدري كيف سيقابلون الله عز وجل بكل هذا الكم من الكذب، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر أنفسنا وشرهم".