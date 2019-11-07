كيف تأثر عدلي منصور بحديث السيسي عن محاولة إقناعه بالترشح للرئاسة؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن محاولته إقناع الرئيس السابق عدلي منصور بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2014.

جاء ذلك في كلمته بالاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، اليوم الخميس، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وبدا المستشار عدلي منصور متأثرًا خلال سرد الرئيس السيسي تفاصيل محاولة إقناعه بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، على أن يظل السيسي في منصبه وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.

وقال الرئيس السيسي: "قبل الانتخابات، وقبل الترشح، تساءل كثيرٌ من الناس، لماذا لا يتقدم للترشح؟ ووقتها، ألحيت على فخامة الرئيس عدلي منصور أن يتقدم هو للترشح، واستمر أنا في منصبي".

وأضاف في كلمة ارتجالية: "أنا أقول هذا مدركاً أنه قد يُضايِق فخامة المستشار عدلي منصور، لكنني أقوله رغم ذلك لتعلموا أن الجميع زاهد في هذا المنصب؛ لأنه تحدٍ كبير جدا، سواء كان دنيويا أو دينياً".

Advertisements

وتابع: "وطوال شهور، ظللت أطلب منه ترشيح نفسه، واستمر أنا في منصبي، وأبذل كل ما يجب من أجل مصر، لكنه رفض وقال إنه اكتفى".

وفي ختام الاحتفالية.. عزفت الموسيقى السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وصافح الرئيس السيسي، المستشار عدلي منصور، قبل أن يغادر القاعة وخلفه الحضور.

اقرأ أيضًا:

السيسي يكشف: "اتحايلت على عدلي منصور علشان يترشح للرئاسة"