مصر | المشدد 15 عاما لمتهم والسجن 5 سنوات لآخرين بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 15 عاما لمتهم والسجن 5 سنوات لآخرين بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حيث عاقبت كل من عيد صالح عيد علي بالسجن المشدد 15 عاما وألزمته بدفع مبلغ 340 ألف جنيه قيمة الأشياء التي أتلفها وعاقبت تامر علي محمود عيد وبسام جمال محمود حضوريا بالسجن خمس سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار والسعيد محمود وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد اصدرت حكمها في القضية على 119 متهما وتراوحت فيها الأحكام من المشدد إلى السجن 3 سنوات.
وأحالت النيابة المتهمين وآخرين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.