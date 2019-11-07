مصر | المشدد 15 عاما لمتهم والسجن 5 سنوات لآخرين بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 15 عاما لمتهم والسجن 5 سنوات لآخرين بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين قاموا باقتحام مركز شرطة أطفيح وإضرام النيران فيه والتعدي على قوات الشرطة وذلك عقب اعتصامي فض رابعة والنهضة والمعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح" وهي القضية رقم 6616 لسنة 2013 جنايات أطفيح والمقيدة برقم 2935 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة.

حيث عاقبت كل من عيد صالح عيد علي بالسجن المشدد 15 عاما وألزمته بدفع مبلغ 340 ألف جنيه قيمة الأشياء التي أتلفها وعاقبت تامر علي محمود عيد وبسام جمال محمود حضوريا بالسجن خمس سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار والسعيد محمود وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد اصدرت حكمها في القضية على 119 متهما وتراوحت فيها الأحكام من المشدد إلى السجن 3 سنوات.

وأحالت النيابة المتهمين وآخرين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

