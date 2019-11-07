مصر | "الطب الشرعي" يرسل عينات من جثمان هيثم زكي للمعمل الطبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطب الشرعي" يرسل عينات من جثمان هيثم زكي للمعمل الطبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت مصلحة الطب الشرعي في زينهم، العينات التي تم أخذها من جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، للمعمل الطبي والكيميائي؛ لتحديد سبب وفاة الفنان هيثم زكي.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد، باستدعاء أفراد أمن "الكومباوند" الخاص بمسكن الفنان هيثم أحمد زكي، للاستماع لأقوالهم حول وفاته، والمبلغين الذين أبلغوا عن الواقعة وعدد من أصدقائه وأسرته.

وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارًا من مباحث الشيخ زايد أول، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، فانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، فتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

وناقشت مباحث الشيخ زايد أفراد أمن الكومباوند، بعد العثور على جثمان هيثم أحمد زكي داخل شقته، وأفادوا بأن الفنان كان مريضًا فجر أمس ومصابًا بمغص وقىء وخرج من شقته متوجهًا لإحدى الصيدليات داخل الكومباوند، ثم عاد لشقته ولم يظهر طوال اليوم، حتى حضرت الشرطة وكسرت الباب بقرار من النيابة العامة.

