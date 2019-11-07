مصر | عاجل.. تجديد حبس عائشة الشاطر 45 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تجديد حبس عائشة الشاطر 45 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بطرة، تجديد حبس عائشة الشاطر، 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض ضد الدولة.

ونسبت النيابة للمتهمة وآخرين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.