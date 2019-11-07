مصر | في مداهمات أمنية بالجيزة.. القبض على 52 تاجر مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في مداهمات أمنية بالجيزة.. القبض على 52 تاجر مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين على القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.



وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 56 متهم، 52 اتجار، 2 تعاطي، عثر بحوزتهم على 5120 جرام حشيش، 470 أقراص مخدرة، 250 جرام إستروكس، 146 جرام هيروين، 146 جرام بانجو، 250جرام شادو، 430 جرام بودر، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 20 متهم، 19 دفاع عن النفس، 2 بندقية خرطوش بامب اكشن، 15 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، 2 طبنجة عيار 9مم، بندقية آلية عيار 7.62x39 مم، 18 طلقة مختلفة الأعيرة.