مصر | تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة بـ 13 محافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة بـ 13 محافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهابت وزارة الداخلية، بالمواطنين من مالكي المركبات بكافة أنواعها التي تحمل لوحات ذات الحروف والأرقام التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى.

كما أهابت الوزارة بالمواطنين من مالكي المركبات عدا الدراجات النارية والتى تحمل لوحات معدنية قديمة (أرقام فقط) بأهمية التوجه إلى إدارة المرور المختصة لإستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة (حروف وأرقام) وذلك بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الوادى الجديد، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح، البحر الأحمر، أسوان، أسيوط) كمرحلة أولى، تمهيدًا لتنفيذ منظومة مرورية إلكترونية على كافة محافظات الجمهورية.

كما تتيح المنظومة آلية التعرف على المركبات المبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيًا، تتيح إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمى الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكترونى مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا وذلك فى ضوء البدء فى إستحداث منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

ونوهت وزارة الداخلية بضرورة اصطحاب المركبة لتثبيت الملصق.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لكافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الإنضباط على الطرق.

