مصر | ضبط مرتكبي واقعة مقتل سائق "توك توك" بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي واقعة مقتل سائق "توك توك" بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات وضبط مرتكبى واقعة مقتل سائق "توك توك" بالجيزة بقصد السرقة.

فقد تبلغ لمركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص بالعثور على جثة لشخص مجهول فى العقد الثانى بكامل ملابسه وملفوف حول رقبته حبل، بمسقى مياه بذات الناحية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة.. أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المجنى عليه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) وبسؤال والده (كهربائى- مقيم بذات العنوان ) قرر بخروج المجنى عليه للعمل على مركبة "توك توك" قيادته وعدم عودته.

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توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (عاطلان – "لأحدهما معلومات جنائية" - مُقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقررا بإستيقاف المجنى عليه حال قيادته مركبة "التوك توك" بدائرة المركز، وطلبا منه توصيلهما لمنطقة ترسا وأثناء سيرهما إستغلا ظلمة الطريق وخلوه من المارة وقام الأول بلف الحبل حول رقبته فأودى بحياته وقاما بإلقاء جثته بمكان العثور وإستوليا على هاتفه المحمول والتوك توك وهربا، وأرشدا عن مكان تصريفهما للمسروقات لدى (3 أشخاص - مُقيمين بدائرة مركز شرطة البدرشين)، وأمكن ضبطهم والتوك توك حيث قرر الأول والثانى بشرائهما التوك توك من المتهمان بمبلغ 8 آلاف جنيه وبيعه للثالث بمبلغ 12 ألف جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

