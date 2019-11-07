مصر | ضبط 5476 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 5476 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5476 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1695) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(227) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".

(5) دراجات نارية مخالفة.

(35) مخالفة "موقف عشوائى".

(52) مخالفة شروط الترخيص.

(39) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.