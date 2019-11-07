مصر | "كنت بحدف عيل بطوبة فجت فيه".. ضبط عاطل أصاب سائق قطار بـ"حجر" بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كنت بحدف عيل بطوبة فجت فيه".. ضبط عاطل أصاب سائق قطار بـ"حجر" بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت المتابعة، على خلفية ما تم تداوله عبر المواقع الإلكترونية بالإضافة إلى أحد البرامج المذاعة على إحدى القنوات الفضائية بورود اتصال على ذات البرنامج من قائد القطار رقم 339 (القاهرة/المنصورة) بأنه عقب خروجه من محطة أبو كبير قام أحد الأشخاص بإلقاء حجر تجاهه مما أدى لإصابته، وتبين عدم قيام السائق المذكور بتحرير ثمة محاضر بالواقعة ولا توجد ثمة بلاغات، أنه تم استدعاء قائد القطار المذكور.

وبسؤاله أفاد بقيام أحد الأشخاص بإلقاء حجر تجاهه بتاريخ 3 الجاري وحدوث إصابته بجرح أعلى الحاجب الأيسر ولم يقم بتحرير محضر بالواقعة.

وبالفحص وإجراء التحريات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية أمكن التوصل إلى شاهد رؤيا للواقعة، والذي أدلى بأوصاف مرتكب الواقعة وأمكن تحديده وضبطه وتبين أنه (عاطل، سن 28 مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالدقهلية) وبمواجهته قرر بحدوث مشادة بينه وبين أحد الصبية فقام بإلقاء حجر تجاهه فحدثت إصابة السائق دون قصد منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.