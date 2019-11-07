مصر | ضبط 945 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (945) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط المدير المسئول عن إدارة "إحدى أفرع المولات التجارية" لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول (بمحافظة الجيزة) لحيازته (800) كيلو جرام "مقطعات لحوم- أجزاء دواجن- أسماك" وكذا عدد (715) عبوة "منتجات ألبان- عصائر" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصهم الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة طبقًا لتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية، والتي أوصت بإعدام المضبوطات.

ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع والمكملات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (900) كيلو جرام "سكر تخسيس" من مرتجعات الأسواق ولمحلات العامة لإعادة تعبئتها كمنتج نهائى، وكذا عدد (950) عبوة بدون بيانات من ذات المنتج، تمهيدًا لطرحها بالأسوق مدخلًا الغش والتدليس والإضرار بالصحة العامة لجمهور المستهلكين.

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ضبط مالك مصنع لإنتاج قطع غيار السيارات "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة السنطة (بمحافظة الغربية) لقيامه بتصنيع وتقليد قطع غيار السيارات لكبرى الشركات، وحيازته (12000) قطعة غيار مختلفة الأنواع قام بتقليدها، وكذا عدد (4) ماكينة لحام- طبع- لاصق- عبوات فارغة- ملصقات) كأدوات التصنيع مستخدمًا فى ذلك خامات رديئة ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها بالأسوق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين معرضًا حياتهم للخطر.

ضبط مالك مصنع لتعبئة وتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور (بمحافظة الجيزة) لحيازته (30) طن كيماويات ومنظفات صناعية "صابون سائل، كلور، صودا كاوية" المتعددة الأغراض داخل براميل مجهولة المصدر تكون ذات الأثر البالغ الضرر على مستخدميها وتعبئتها داخل عبوات كمنتج نهائى، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسوق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك مصنع للاعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة السنطة (بمحافظة الغربية) لحيازته (12) طن أعلاف حيوانية غير صالحة للإستهلاك الحيوانى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها مما تؤثر ببالغ الضرر بالصروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسوق مدخلًا الغش والتدليس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

