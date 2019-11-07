مصر | "معندوش أولاد".. تقرير مفتش الصحة يكشف سبب وفاة مسن عثر على جثته بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "معندوش أولاد".. تقرير مفتش الصحة يكشف سبب وفاة مسن عثر على جثته بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير مفتش الصحة عن عدم وجود شبهة جنائية في وفاة مسن عثر على جثته داخل منزله بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، وبينت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتوفي كان يقيم بمفرده، ولا يوجد لديه أبناء.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة مسن داخل منزله بمركز كرداسة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة، من إدارة شرطة النجدة، بانبعاث رائحة كريهة من منزل مسن بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة شمال أكتوبر، وعثر على جثة قاطن المنزل، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن الوفاة طبيعية، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، ولا يوجد أي شبهة جنائية في وفاته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.