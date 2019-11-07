مصر | السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة الدقي، صباح اليوم الخميس، دون وقوع إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة في منطقة الدقي، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني، وتم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

