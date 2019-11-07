أخبار مصر | ننشر أسماء المكرمين في احتفالية المولد النبوي الشريف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء المكرمين في احتفالية المولد النبوي الشريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، في مركز المنارة بالتجمع الخامس.

وكرم الرئيس عددًا من أئمة وقيادات الأوقاف، بحضور أمين عام رابطة العالم الإسلامي ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية من المملكة العربية السعودية الشقيقة.

المكرمون في احتفال المولد النبوي الشريف:

من داخل جمهورية مصر العربية:

1. سيد إبراهيم أحمد شاهين وكيل وزارة الأوقاف السابق للشئون المالية والإدارية.

2. يسري محمود شفيق عزام من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب وإمام وخطيب مسجد صلاح الدين بالمنيل.

3. أحمد وحيد محمود مرداش من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب ، وإمام بمركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ.

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4. مصطفى عبد السلام محمد محمد حاصل على دورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة وإمام وخطيب بمسجد الإمام الحسين.

5. محمد مصطفى عبد الفضيل سالم من خريجي الدفعة الأولى بأكاديمية الأوقاف ، وحاصل على دورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة.

6. يمنى محمد أبو النصر مقدم عبد العال واعظة متطوعة والأولى على الدفعة الأولى من الدارسين والدارسات بأكاديمية الأوقاف الدولية.

من خارج جمهورية مصر العربية:

1- الدكتور / محمد خاطر عيسى رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة تشاد الشقيقة.

2- الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي أمين عام رابطة العالم الإسلامي ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية من المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتسلمها نيابة عنه محمد بن سعيد الغامدي الشهير بمحمد المجدوعي وكيل الرابطة.