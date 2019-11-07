أخبار مصر | "حواس" يحكي أسرار أبو الهول لرئيسة وزراء أستراليا السابقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حواس" يحكي أسرار أبو الهول لرئيسة وزراء أستراليا السابقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس السيدة جوليا جيلارد رئيس وزراء استراليا السابقة أمام تمثال أبو الهول، حيث أكد "حواس" لها أن تمثال أبو الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني.

وأضاف حواس أن الادعاءات بوجود مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أى دليل علمي على الإطلاق، ولدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبو الهول تبين أن "أبو الهول" صخرة صماء لا يوجد أسفلها أى ممرات، وتحدث حواس عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي تقوم بها وزارة الاثار وعن حفائره بوادي القرود بالوادي الغربي.

كما أشار في حديثه معها إلى عن أوبرا توت عنخ آمون التي سوف تعرض في افتتاح المتحف المصرى الكبير كما ستعرض ايضا في الذكري المؤية لاكتشاف مقبره توت عنخ آمون في عام ٢٠٢٢، وختم حديثه معها عن أهم كشف في القرن ٢١ هو اكتشاف بردية وادي الجرف التي تحدثنا عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو.

ويعد الهرم الأكبر أحد عجائب الدنيا السبع، وتبلغ عدد أحجاره 2 مليون 300 ألف حجر، واشترك في بناؤه 25 ألف عامل، واستغرقت فتر البناء مت يقرب من 20 عامًا، وقد أمر الملك خوفو مهندسيه، ورجال دولته بتوفير كل وسائل الراحة والحماية لعمال الهرم فهو لم يبنى بالسخرة، والمهندس العبقري حم إيونو يعتبر واحدًا من أشهر المعماريين في مصر القديمة، بل وفي والعالم القديم والتاريخ ككل.

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واسمه يعني "خادم إيونو" أي "خادم مدينة إيونو"، وهي مدينة هليوبوليس "مدينة الشمس"، وحاليًا تحولت إلى المطرية وعين شمس في محافظة القاهرة، وذلك نظرًا لأهمية مدينة الشمس في تلك الفترة من عصر الدولة القديمة وعصر بناة الأهرام، ومشاركة حم إيونو في بناء المشروع المعماري الجبار هرم الجيزة الأكبر، كانت من أهم إنجازاته المعمارية في حياته العملية الطويلة التي ساهم فيها في نهضة مصر القديمة معماريًا.

ومن الجدير بالذكر أن حم إيونو، كمشرف على الأعمال الملكية في عهد الملك خوفو، صاحب الهرم الأكبر، قد ساهم في بدايات بناء الهرم الأكبر، غير أن من أتم بناء الهرم هو المهندس المعماري المعروف عنخ حاف الذي كان المهندس المعماري للهرم الثاني بالجيزة الخاص بالملك خفرع، وذلك وفقًا لبرديات وادي الجرف، التي تعتبر الاكتشاف الأثري الأكبر على الإطلاق في القرن الحادي والعشرين، ومقبرة حم إيونو تقع في جبانة الجيزة وهي من أكبر وأشهر وأهم وأضخم المقابر الموجودة في هذه الجبانة.

وحم إيونو هو واحد من أفراد العائلة المالكة، فهو ابن الأمير نفر ماعت وزوجته "أتات" التي توجد مقبرتهما في منطقة ميدوم في بني سويف، ويعد تمثال حم إيونو الموجود حاليًا في متحف هلدسايهم في ألمانيا واحدًا من أروع الإبداعات الفنية في مصر الفرعونية، وهو تمثال يمثل حم إيونو جالسًا في هيئة طبيعية بجسد مترهل كأحد أهم العلامات الفنية في المدرسة الواقعية في فن النحت في مصر الفرعونية قاطبة.

وسوف يظل اسم المهندس العبقري حم إيونو حاضرًا في ذاكرة مصر والعالم كله بسبب إعجازه الهندسي والمعماري والعجيبة الوحيدة الباقية من عجائب العالم القديم، هرم الجيزة الأكبر.