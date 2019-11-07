أخبار مصر | وزير الأوقاف يشكر الرئيس لاهتمامه بتحسين مستوى معيشة الأئمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يشكر الرئيس لاهتمامه بتحسين مستوى معيشة الأئمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه بتحسين المستوي المعيشي للأئمة.

ولفت الوزير، خلال كلمته في احتفال المولد النبوي إلى القرار بزيادة بدل صعود المنبر 600 جنيه لجميع الأئمة، و800 جنيه للأئمة الحاصلين على درجة الماجستير وألف جنيه للحاصلين علي درجة الدكتوراه، ويطبق هذا بداية من أول شهر ديسمبر المقبل.

وقرر صرف 100 جنيه شهريا، بواقع 1200 جنيه سنويا لكل إمام بدل زي.

وقال وزير الأوقاف، إن التحول من ثقافة النخبة إلى ثقافة المجتمع والعمل على نشر هذا النموذج لنشر صحيح صورة الإسلام، هو ما جعلنا نترجم خطبة الجمعة إلي 18 لغة ونشرها مسموعة ومرئية ومقروءة، وأن نطلق حملتنا العالمية طول شهر ربيع الأول تحت عنوان هذا هو الإسلام بعشرين لغة وبشراكة دولية واسعة.

